Споет «Дежавю», «Кислород» и не только: Артем Пивоваров приглашает на концерт в Киеве

Артист выступит на уникальной сцене, расположенной посреди Днепра

В пятницу, 24 сентября, в концертно-развлекательном комплексе Bakkara состоится сольный концерт Артема Пивоварова – обладателя премии Yuna «Хит года» и любимца миллионов меломанов! Зрителей ждет незабываемый вечер, наполненный качественной музыкой и зажигательными танцами.

Артист, песни которого мгновенно превращаются в хиты и занимают первые строчки чартов, исполнит давно полюбившиеся публике хиты, в том числе, «Дежавю», «Кислород», «Дом», «Моя ночь», «2000» и «Рандеву», в новом живом звучании. Кроме того, он презентует несколько композиций из последнего альбома «Земной». И все это – под открытым небом и с видом на ночную столицу!

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