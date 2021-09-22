Николь Кидман призналась, кто виноват в ее разводе с Томом Крузом

Селебрити впервые за много лет прокомментировала свой первый брак

Американская актриса Николь Кидман рассказала, кого считает виновным в том, что ее брак с Томом Крузом не удался. Как призналась звезда изданию Harper’s Bazaar, ее чрезмерная откровенность с прессой по семейной жизни с бывшим мужем могли пойти им не на пользу.

«Я была молода. Может, я сама дала им повод? Может, сейчас во мне больше тревоги, но я всегда старалась быть открытой. Я просто так живу. Иногда я думаю, мне было больно, но все же я выбрала бы мягкий, плавный, а не колючая разрыв. Мой муж, Кот, говорит, что, когда он встретил меня, он спросил: «Как твое сердце?» И я, пожалуй, ответила: «Открытое»», — сказала Николь Кидман.

Напомним, что Николь Кидман и Том Круз были женаты с 1990 года по 2001 год. В браке у них родились двое детей — сын Коннр и дочь Изабелла.

Фото: Getty Images

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