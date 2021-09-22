Хэллоуин убивает: смотреть официальный трейлер

B&H Film Distribution представил украинский трейлер хоррора «Хэллоуин убивает».

«Хэллоуин убивает»: смотреть трейлер фильма

Киностудия Universal представляет новую главу жуткого слэшера о молчаливого убийцу в маске Майка Майерса. На Хэллоуин безжалостный маньяк вновь выходит на свою кровавую охоту. Остановить зло смогут только люди, связанные с ним общим прошлым.

Главные роли сыграли Джейми Ли Кертис и Джуди Грир. Режиссером выступил Дэвид Гордон Грин.

Премьера фильма «Хэллоуин убивает» состоится 21 октября 2021 года.

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