Хэллоуин убивает: смотреть официальный трейлер

Маньяк снова выходит на охоту в трейлере фильма «Хэллоуин убивает»
B&H Film Distribution представил украинский трейлер хоррора «Хэллоуин убивает».
«Хэллоуин убивает»: смотреть трейлер фильма
Киностудия Universal представляет новую главу жуткого слэшера о молчаливого убийцу в маске Майка Майерса. На Хэллоуин безжалостный маньяк вновь выходит на свою кровавую охоту. Остановить зло смогут только люди, связанные с ним общим прошлым.
Главные роли сыграли Джейми Ли Кертис и Джуди Грир. Режиссером выступил Дэвид Гордон Грин.
Премьера фильма «Хэллоуин убивает» состоится 21 октября 2021 года.
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