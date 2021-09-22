Ариана Гранде обратилась в суд после нападения с ножом

Звезда переживает из-за своей безопасности

Американская певица Ариана Гранде подала в суд прошение о запрете приближаться после того, как ранее в этом месяце на нее в собственном доме напал мужчина с ножом. Об этом сообщает издание TMZ.

Запретительный судебный приказ артистка стремится получить против 23-летнего сталкера по имени Аарон Браун, терроризировал ее в течение 7 месяцев и угрожал убить.

Сейчас нападающий находится в тюрьме по обвинению в 2 пунктах уголовного преступления. Но звезда боится, что его могут уволить. В своем заявлении Ариана отмечает: «Я опасаюсь за свою безопасность и безопасность своей семьи. Я боюсь, что без судебного запрета мистер Браун продолжит приходить ко мне домой и пытаться причинить физический вред мне или членам моей семьи».

Напомним, что Аарон Браун ворвался в дом Арианы Гранде ночью 9 сентября с ножом. Когда охрана попросила его покинуть дом, мужчина начал угрожать расправой. Когда была вызвана полиция, нападавшему удалось скрыться, но позже его все же задержали и арестовали.

Фото: Getty Images

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