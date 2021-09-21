Тина Кароль показала содержимое своей сумки (ВИДЕО)

Звезда раскрыла, что обязательно держит при себе

Украинская певица Тина Кароль раскрыла секреты своей сумочки. В видео Vogue Украина знаменитость показала, что носит в своей дамской сумочке почти каждый день.

Как оказалось, Тина Кароль имеет не один мобильный телефон. Во время съемки она достала из своей сумочки аж два смартфоны, отметив, что порой их может быть даже больше. Также в сумочке от Balmain за 60000 гривен оказалось яблоко сорта «Слава победителю» с ее собственного сада. Кроме этого, из своей сумочки Тина Кароль получила «пистолет» для мейк. На самом деле, это был лишь аэрограф для нанесения тонального средства, но, как призналась артистка, из-за его сходства на пистолет звезда иногда имеет проблемы на границе.

Всего в сумочке Тины Кароль больше не нашлось неожиданных вещей. Певица показала, какими помадой, кремами и духами она пользуется.

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