Телепузики раскрутили рэпера Lil Nas X на совместный трек

Мультяшные персонажи запишут дуэт с артистом

Персонажи известного британского сериала «Телепузики» договорились с известным рэпером Lil Nas X о совместном трек. Об этом стало известно из Twitter звезды.

Дело в том, что празднуя выпуск своего дебютного альбома «Montero», Lil Nas X попросил фанатов пофантазировать и пофотошопить обложку его пластинки. Неожиданно Телепузики тоже приняли участие в этой истории. В Twitter Телепузики представил четыре обложки с изображением Тинки-Винки, Дипси, Лалы и По. Персонажи спросили Lil Nas X, могут ли они получить с ним фит в следующем альбоме. И рэпер согласился!

«Ладно, решено! Я и Тинки-Винки в начале, Дипси и По на припеве, и мы позволим Лала сделать аутро », — ответил Lil Nas X.

alright bet! me and tinky winky on the hook, dipsy & po on the verses and we’ll let laa laa do the outro https://t.co/Luqx2t25Jx

— MONTERO ???? (@LilNasX) September 17, 2021