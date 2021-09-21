Настоящий сюрприз: Эшли Грэм ждет двойню (ВИДЕО)
Селебрити показала видео с УЗИ
Известная модель plus-size Эшли Грэм вскоре станет многодетной мамой. Как недавно выяснилось звезда, которая родила первенца в январе 2020 года, беременна не одним, а двумя малышами. Об этом модель рассказала в своем Instagram.
Эшли Грэм опубликовала видео, состоящее из двух частей. В первой части она показала, как ее муж Джастин Эрвин отреагировал на новость о второй беременности, а во второй части звезда показала, как ей делают ультразвуковое исследование. Во время УЗИ оказалось, что у пары будет еще два мальчика, почему Эшли была очень удивлена, но рада.
Напомним, что своего первенца Айзека Эшли Грэм родила в январе 2020 года.
Фото: Getty Images
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