Но подписчики считают, что страницу ведет не сама звезда

Американская певица Бритни Спирс вернулась в Instagram после своеобразного диджитал-детокс, который принимала, чтобы отпраздновать свою помолвку с Сэмом Асгари. О своем камбэке артистка заявила новыми видео с танцами.

Перерыв в пользовании Instagram продолжалась всего одну неделю. После этого Бритни Спирс возобновила свою страницу и за несколько часов сделала три публикации.

«Несколько снимков из моего отпуска, где мы праздновали помолвку с моим женихом. Я до сих пор не могу поверить! Я не могла слишком долго оставаться без Instagram, поэтому я вернулась», — написала звезда под первым постом.

Но внимательные фанаты заметили, что это фото двухлетней давности. Читатели снова начали подозревать, что это не Бритни ведет свою страницу. И чтобы доказать обратное, в профиле звезды опубликовали видео, на котором Бритни танцует.

«Простите, мне нравится крутиться с длинными волосами», — отметила Бритни.

Фото: Getty Images

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