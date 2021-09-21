Актриса Галина Безрук про трагедию в семье: «Он сжёг документы дочери»

Главная актриса сериала «Будиночок на щастя» (Новый канал) Галина Безрук откровенно рассказала правду о своей семье и муже

Девушка написала об этом в своем Instagram. Она поделилась, что ей очень больно последние несколько месяцев и она больше не может молчать, не хочет, чтобы кто-то трактовал ее историю по-другому.

Галина пишет, что после того, как с их дочерью произошел несчастный случай, мужу все время было очень плохо, он начал пить и постоянно находился «под градусом».

Сейчас, к счастью, дочери Галины ничего не угрожает, она перенесла тяжелую операцию в начале августа 2021 года. Однако муж продолжал обвинять актрису в том, что произошло. Забирал у нее дочь и «гулял» с ней по 6-полосной проезжей части дороги. К счастью, полиция спасла ребенка, привезла тогда ее Галине, а мужа отвезли в психиатрическую больницу.

— Я, как могла, пыталась сохранить его достоинство и когда мне звонили журналисты просто бросала трубку, не комментируя ситуацию. И я очень надеялась, что эта неделя «чистоты» поможет ему прийти в себя, осознать весь ужас действий. Но! Чуда не произошло. Он вернулся в жизнь, но не в сознание. Последние дни превратились в фильм ужасов, — пишет актриса в своей соцсети.

Девушка рассказала, что муж не принимал лекарства, который назначил ему врач, постоянно употреблял алкоголь и угрожал Галине забрать у нее дочь.

— И позавчера во время кухонного ночного разговора я получила удар ногой в живот… Утром мы с дочкой и бабушкой скрылись. Да! Я бежала от собственного «любящего» мужа и отца-«супермена»! Нам с его мамой продолжали сыпаться оскорбления и угрозы. Он сжег документы дочери, чтобы я не смогла с ней уехать к моим родителям, — поделилась артистка.

Сложно даже представить, что в эти дни, после такого, переживает Галина. Но и это еще не все. Вместе с другом ее мужа, актриса решилась вернуться домой, чтобы забрать необходимые вещи, и увидела отца своей дочери без сознания на полу. Теперь он снова находится под наблюдением врачей.

— Мне хочется верить, что они ему помогут… Пока он там мы с дочерью в безопасности. И даже после всего этого мне было так жалко его. Я думала, что он просто запутался, что он слаб, что он просто не смог пережить ту ответственность, которая легла на него в эти последние месяцы. Я так думала! Ровно до того момента пока мне в руки не попал его телефон, — пишет Галина.

А из телефона девушка узнала страшное — ее муж изменял ей вот уже несколько лет со своей старой знакомой, которая, по словам Галины, недавно была в такой же ситуации и рассказывала, что «встречаться с женатыми мужчинами — противно и низко».

— Как научиться заново дышать? Как справиться с этим отчаянием? Как может красивая история любви в один момент превратиться в пыль? Нас больше нет, — написала Галина.

Фото — @galina_bezruk

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