Впервые за два года: Миша Панчишин презентовал новый лирический хит (ВИДЕО)

Миша Панчишин (PTASHKIN), победитель популярного вокального шоу, вернулся к музыке и порадовал своих фанов новой авторской песней «Забути».

По словам артиста, композиция отражает то, что происходило с его личной жизнью последние годы.

— Все мы хотим иметь идеальные отношения, но не всегда так получается. И романтическая сказка со временем может стать напряженной мелодрамой. Сейчас делюсь своим вайбом последних двух лет и верю, что трек найдет место в сердцах многих людей, которые любили или находятся в отношениях, — поделился Миша Панчишин.

Певец признается, что не был готов к популярности и предпочитал отношения. Вместе с тем, он продолжал искать себя в музыке.

— Я был мал и не знал, что делать с той популярностью, которая на меня свалилась после талант-шоу. Но сейчас я осознал свои ошибки и хочу оправдать надежды всех людей, которые поверили в меня, — отметил PTASHKIN.

Также в своем Instagram Панчишин рассказал, чем занимался во время карантина:

— После выхода последнего клипа, помимо прочего, я построил свою студию звукозаписи во Львове и сосредоточился на студийной работе. Меня не интересовала концертная и публичная жизнь. Но сейчас мне не хватает этих эмоций и есть много классного материала, который не стоит прятать от мира», — добавляет исполнитель.

рек «Забути» от PTASHKIN уже есть в ротации украинских радиостанций и на всех цифровых платформах музыки.