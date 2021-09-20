KARTA SVITU презентовали дебютный клип «Квартира» (ВИДЕО)

Трек «Квартира» ранее уже попал в эфиры украинских радиостанций и теперь получил экранизацию. В основе видеоряда — история отношений пары, в которой жизнь пролетает сквозь предметы и воспоминания.

— Когда мы обнародовали эту песню, нам написали много людей, эта история им близка. У каждого были моменты разлуки, при которой оставалась надежда. И фраза «твоя зубная щетка стоит до сих пор возле моей» откликнулась многим. Однажды я позвонил товарищу-режиссеру и сказал, что хочу снять клип на песню под названием «Квартира». Он, еще не услышав самую песню, рассказал мне по телефону идею видео, которая идеально легла под трек. Как говорят, тогда клип уже был готов, оставалось только его снять, — рассказал Иван Марунич, фронтмен группы Karta Svitu.

Режиссером и автором идеи стал Митя Шмурак, известный работой с группами Антитела, ТНМК, Артемом Пивоваровым, Jerry Heil и многими другими топовыми артистами. За световой дизайн отвечала компания Alight (художник по свету Евгений Костыра), которая создавала шоу на НСК «Олимпийский» к 30-летию Независимости. Саундпродюссером трека стал Артур Даниелян, известный по работе с группами Без Обмежень и СКАЙ.

Читай: Впервые за два года: Миша Панчишин презентовал новый лирический хит (ВИДЕО)

— После первого прослушивания трека я понял, что это должно быть нестандартная лавстори. Ведь каждый из нас при разрыве отношений сталкивался с тем, что бытовые, повседневные предметы важного для нас человека становятся дорогими. Осталось только вспомнить о необычном макро-объективе, который позволил нам полностью погрузится в бесконечный цикл, который рассказал историю главных героев песни, — Митя Шмурак, режиссер.

Перед стартом клипа группу Karta Svitu поддержали старшие коллеги по сцене: Фоззи и Фагот из ТНМК, Олег Собчук из группы СКАЙ, Александр Положинский и Злата Огневич записали специальное видео и благословили Ивана Марунича и команду на успехи в шоу-бизнесе.

Напомним, что первое публичное выступление Karta Svitu состоялся летом 2021 на главной сцене Atlas Weekend. А уже 30 сентября команда сыграет свой первый сольный концерт в Киеве Caribbean Club.