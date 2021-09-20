Jerry Heil выпустила саундтрек к фильму о первом украинском супергерое (ВИДЕО)

На днях вышла новая песня Jerry Heil — саундтрек к супергеройском фильму «Apple-Man». А клип на нее — это трейлер самой картины, которая очень скоро выйдет в широкий прокат.

Юмористический боевик рассказывает о человеке по имени Человек-Яблоко, живущего в секретной пещере под Днепром и защищающего мир от сил тьмы. Роль супергероя сыграл режиссер фильма Василий Москаленко.

— Я хотела писать музыку к кинофильмам и это произошло! Радуюсь, что дебютом стала именно эта работа и сотрудничество с крутой творческой командой и над композицией, и над клипом, — рассказала Jerry Heil о работе над саундтреком.

В видеоработе, которая одновременно является новым трейлером к фильму, певице досталась роль воина-защитника человечества от сил зла, которые олицетворяет собой таинственный Доктор Бургермен. Для перевоплощения Jerry Heil в настоящую супергероиню режиссер Василий Москаленко настоял, чтобы певица была в видео на крутом байке и научилась держать в руках оружие, и даже добавил немного крови.

— Меня посадили на Харлей — и я благополучно с ним вместе упала, — рассказала Jerry Heil. — Мне пришлось научиться правильно держать пистолет… А вот зачем гримеры наносили мне очень реалистичные капли крови, смотрите в видео! Съемка пролетела как пять минут — настолько комфортно было работать с Васей, как с режиссером. И вообще команда очень приятная.

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Саундпродюссером саундтрека стал Роман Черенов, творческий псевдоним Morphom. Он — постоянный саундпродюссер Jerry Heil, также сотрудничал с Джамалой, Pianoбой, Vova Zi Lvova.

«Apple-Man» стал самым успешным кинопроектом Восточной Европы на американской платформе Kickstarter, что привлекло активное внимание зарубежных СМИ. Американское издание Cinemablend сравнило украинского супергероя с фильмами о «Людях-Икс», немецкий журнал Filmstarts — с Супергеройским сериалом «The Boys» от Amazon. Проект вызвал положительную реакцию и даже привлек внимание голливудской звезды Дженнифер Энистон.

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