«Эмми 2021»: названы победители престижной награды

19 сентября во Лос-Анджелесе состоялась церемония объявления победителей «Эмми 2021». Абсолютным триумфатором стал сериал «Корона», который получил престижную награду в семи номинациях, в том числе за лучший драматический сериал. Лучшим комедийным сериалом стал «Тед Лассо», а лучшим минисериалом — «Ход королевы».

«Эмми-2021»: список победителейа

Лучший драматический сериал — «Корона»

Лучшая актриса драматического сериала — Оливия Коулман, «Корона»

Лучший актер драматического сериала — Джош О’Коннор, «Корона»

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале — Джиллиан Андерсон, «Корона»

Лучший актер второго плана в драматическом сериале — Тобиас Мензис, «Корона»

Лучший режиссер драматического сериала — Джессика Хоббс, «Корона»

Лучший сценарий в драматическом сериале — Питер Морган, «Корона»

Лучший комедийный сериал — «Тед Лассо»

Лучшая актриса комедийного сериала — Джин Смарт, «Хитрости»

Лучший актер комедийного сериала — Джейсон Судейкис, «Тед Лассо»

Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале — Ханна Веддингхем, «Тед Лассо»

Лучший актер второго плана в комедийном сериале — Бретт Голдстайн, «Тед Лассо»

Лучший режиссер комедийного сериала — Люсия Аньелло, «Хитрости»

Лучший сценарий в комедийном сериале — Люсия Аньелло, Пол Даунс, Джен Статский, «Хитрости»

Лучший минисериал — «Ход королевы»

Лучшая актриса минисериала — Кейт Уинслет, «Мейр с Исттауна»

Лучший актер минисериала — Юэн МакГрегор, «Холстен»

Лучшая актриса второго плана в минисериале — Джулианн Николсон, «Мейр с Исттауна»

Лучший актер второго плана в минисериале — Питерс, «Мейр с Исттауна»

Лучший режиссер минисериала — Скотт Фрэнк, «Ход королевы»

Лучший сценарий минисериала — Микаэла Коул, «Я могу тебя уничтожить»

Фото: Getty Images

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