Наконец официально: Адель подтвердила роман с новым бойфрендом
Селебрити снова сделала свою личную жизнь публичным
Слышали, что в британской певицы Адель появился новый бойфренд? Конечно, слышали, но могли в это не до конца верить. Но теперь можете быть уверены в этом, потому что Адель сделала своеобразный официальный анаунсмент своих отношений.
Певица Адель фактически подтвердила свой роман со спортивным агентом Ричем Полом, опубликовав совместное фото в своем Instagram. На черно-белом снимке пара нежно улыбается, прижавшись друг к другу. Пост с романтическим снимком Адель подписала красным сердечком.
Посмотрите только, какая красивая пара!
Фото: Getty Images
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