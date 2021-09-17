Тина Кароль призналась в романе с двумя мужчинами одновременно
Звезда удивила неожиданным фактом о себе
Украинская певица Тина Кароль редко делится подробностями из своей личной жизни. Но ее поклонники настолько хотят знать все о своем кумире, что артистка время от времени таки идет им на встречу. Например, на днях певица опубликовала видео на своем YouTube-канале с откровенными признаниями.
Тина Кароль сыграла в игру «Было / не было», ответив на интересующие вопросы. Благодаря такому видео фанатам Тины удалось узнать, что иногда артистка может забывать слова своих песен, хочет искупаться голышом в океане, терялась в аэропорту и время грешит пищей с McDonald’s. Но настоящим шоком стало признание Тины Кароль о том, что когда она крутила роман с двумя мужчинами одновременно. Когда на экране появилось этот вопрос, певица ответила так: «А если они посмотрят?»
Более интересных из жизни Тины Кароль можно узнать в ее видео «Было / не было».
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