Пустила слезу: Почему Хейли Бибер надела солнцезащитные очки на MET GALA 2021?
Звезда не сдержала эмоций из-за злобных выкрикиваний хейтеров
Пожалуй, уже все видели фото с красной дорожки MET GALA 2021 Все звезды поразили своими удивительными костюмами на балу Института моды. Но значительное внимание публики приковала к себе пара Джастина и Хейли Бибер.
Дело в том, что Хейли Бибер появилась на половине снимков с красной дорожки в черных солнцезащитных очках, которые выбивались из цельного образа девушки и пары в целом. Оказалось, что жене Джастина Бибера пришлось надеть очки из поклонников Селены Гомес, которые скандировали ее имя и оскорбляли Хейли. Девушка не смогла сдержать эмоции и расплакалась, а потому макияж мог немного испортиться. Поэтому Хейли Бибер решила одолжить у кого-то очки.
Сам Джастин Бибер тоже был чрезвычайно возмущен поведением фанатов своей бывшей девушки. Он настолько распереживался своей жены Хейли, что и сам пустил скупую мужскую слезу. В общем MET GALA 2021 для супругов Бибер не слишком задалась.
Фото: Getty Images
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