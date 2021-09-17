Ирина Шейк ответила на слухи о романе с Канье Уэстом

Селебрити еще больше запутала фанатов

Слышали о том, что супермодель Ирина Шейк встречалась с рэпером Канье Уэстом? А слышали, что парочка успела разойтись? А знаете, что все были неподтвержденные никем слухи? Но это ничего, потому что Ирина Шейк наконец взялась прояснить, был ли у нее роман с Канье Уэстом.

Во время недавнего интервью журналисты издания Highsnobiety поинтересовались, таки был в селебрити роман. И здесь Ирина Шейк не смогла обойтись без сарказма.

«Завтра появится слух о том, что я встречаюсь со своим швейцаром. А потом это будет кто-то другой. Слушайте, в моей личной жизни всегда что-то происходит, но я держу это при себе», — ответила модель.

Такие комментарии точно ничего не прояснили. Кроме того, что Ирина Шейк не хочет говорить о своей личной жизни.

Фото: Getty Images

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Ирина Шейк встречается с Канье Уэстом?