Артем Пивоваров и Олег Скрипка выпустили дуэт на стихотворение украинского поэта-шестидесятника

Украинский артист Артем Пивоваров и фронтмен группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка представили творческую коллаборации по мотивам стихотворения лирика-шестидесятника Николая Винграновского «Романс». В этот день также вышла визуализация на эту работу, которая доступна на YouTube-канале Артема.

— Сотрудничество оказалась чрезвычайно плодотворной, Артем рассказал мне о своей творческую инициативу и пригласил принять участие. Мне идея сразу понравилась: я двумя руками за пропаганду украинской культуры во всех ее проявлениях. Я предложил моего любимого автора Винграновского, Артем выбрал замечательное стихотворение «Романс» и как-то очень быстро написал мелодию, я дописал свою часть. Честно, это отрадно, когда молодежь делает такие проекты и заново открывает для публики гениальные классические произведения, — рассказал Олег Скрипка.

В начале 2021-го года Пивоваров запустил авторский проект «Твои стихи, Мои ноты», целью которого является популяризация украинской культуры и литературы через призму музыки. С помощью проекту, уже первые стихи получили новый вид в формате песен: «Мій рай» Михаила Старицкого, «Тріолет» Ивана Франко, «Минають дні, минають ночі» Тараса Шевченко (вместе с рэпером Ярмаком) и «Арфами, арфами» (с Евгением Облаком и Павлом Шилько). Следующей работой стал дуэт с Олегом Скрипкой на стихотворение «Романс» Николая Винграновского.

— Я всегда очень тщательно подхожу к выбору артистов с которыми мне было бы интересно создать некую творческую коллаборации. В случае со Скрипкой, у нас получился полный коннект с самого начала — во время работы над новым звучанием хита «Вопли Видоплясова» «День Рождения» у нас на студии, я решил показать Олегу несколько наработок проекта «Твои Стихи, Мои Ноты». После того, как я увидел его заинтересованность, предложил ему сделать что-то «романсовое» в этом направлении, — поделился Артем Пивоваров.

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