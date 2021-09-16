Я знаю что вы сделали прошлым летом: смотреть официальный тизер

Amazon Prime Video представил первый тизер сериала «Я знаю, что вы сделали прошлым летом».

«Я знаю, что вы сделали прошлым летом»: смотреть тизер фильма

Сериал расскажет о компании выпускников, которые провели крутую вечеринку, но, возвращаясь домой, ребята сбили насмерть человека. Они решили скрыть преступление, но кто знает, что они сделали. Через год после трагедии появляется аноним, грозит компании раскрыть их тайну. В основу сюжета лег оригинальный роман Лоис Дункан 1973 года.

Главные роли сыграли Эшли Мур, Фиона Рене, Бриенн Тджу, Крисси Фит и другие. Режиссером выступил Крейг Макнил.

Премьера сериала «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» запланирована на 15 октября на Amazon Prime Video.

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