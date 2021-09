В Голливуде переснимут культовый фильм «Телохранитель»

Кинокомпания Warner Bros. собирается выпустить ремейк фильма «Телохранитель» с Уитни Хьюстон. Об этом пишет издание Variety.

В оригинальном фильме 1992 главные роли исполнили Кевин Костнер и Уитни Хьюстон. А саундтрек певицы I Will Always Love You стал мегапопулярными. А кто сыграет пару влюбленных в ремейке, пока неизвестно. Ходят слухи, что роль охранника может добраться Ченнинг Татуму или Крис Хемсворт, а главную героиню могут сыграть Карди Би или Тесса Томпсон.

Сценарий ремейка согласился напишет Мэтью Лопес. Также над картиной будут работать Дэн Лин и Джонатан Эйрих.

Даты выхода ремейка «Телохранитель» пока не сообщают.

