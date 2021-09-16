Принца Гарри и Меган Маркл возглавили список самых влиятельных людей мира (ФОТО)
Известное издание включило королевская чета в перечень ТОП-100
Звездные супруги Меган Маркл и принц Гарри заняли первое место в рейтинге самых влиятельных людей 2021 по версии журнала TIME. Пара даже украсила обложку нового номера издания.
На обложке Гарри позирует позади жены в черных брюках и поло, а Меган Маркл появилась в белой рубашке и брюках с высокой талией. Вместе пара выглядит очень гармонично и элегантно.
«В мире, где каждый имеет мнение о людях, которых он не знает, герцог и герцогиня сочувствуют людям, которых они не знают», — говорится в официальном аккаунте TIME под фото обложки.
Фото: Getty Images
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