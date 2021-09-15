Вестсайдская история: смотреть официальный трейлер

Киностудия Twentieth Century Studios представила трейлер мюзикла «Вестсайдская история».

«Вестсайдская история»: смотреть трейлер фильма

Фильм «Вестсайдская история» рассказывает классическую историю соперничества и юношеской любви в Нью-Йорке 1957 года. Потомки белых эмигрантов и пуэрториканцы недолюбливают друг друга. Среди противостояние, которое никогда не утихает, зарождается любовь. Бывший участник одной из уличных банд Тони влюбляется в Марию, брат которой является главарем его заклятых врагов. Удастся ли влюбленным быть вместе?

В основе сюжета лежит бродвейский мюзикл, который является адаптацией всемирно драмы Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта».

В мюзикле снялись Энсела Елґорт, Рэйчел Зеґлер, Ариана ДеБос, Дэвид Альварез, Майк Фейст и другие. Режиссером стал Стивин Спилберг, а сценарий написал Тони Кушнер.

Премьера фильма «Вестсайдская история» запланирована на 9 декабря 2021.

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