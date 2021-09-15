Михаил Поплавский открыл факультет TikTok

Бывший ректор поразил новым направлением обучения для студентов

Президент Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский создал первый в мире факультет ТикТок. Закончив этот факультет, можно получить реальный диплом специалиста данного направления.

«Моя миссия — украинизировать ТикТок, вести за собой креативную, амбициозную и перспективную молодежь, которая будет творить новую историю страны. Украинский должны знать во всем мире. Украине есть чем удивлять мир. Мы начинаем учить «с нуля», и по окончании вы сможете получить диплом. Университет культуры — это бренд, который покоряет мировое информационное пространство», — заявил Михаил Поплавский.

Руководителем проекта «Тиктокеры университета культуры» стала выпускница вуза, руководитель культурно-творческого отдела Лилия Можаева.

Как отметил Михаил Поплавский, обучение на факультете ТикТок будет бесплатным для всех желающих студентов КНУКиИ. Будущий тиктокер должен разбираться в трендах соцсетей, уметь создавать оригинальный контент и креативно мыслить.

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