Святослав Вакарчук показал стальной пресс

Музыкант находится в прекрасной физической форме

Фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук показал свой обнаженный торс. Сексуальным снимком артист поделился в своем Instagram.

46-летний певец никогда не публикует подобный контент. Но Святослав Вакарчук запостил фото топлесс для лайков и комплиментов, а чтобы показать, какие результаты приносят регулярные занятия йогой.

«Йога никогда не дается легко, но всегда награждает», — написал Вакарчук.

Его вознаграждает Святослава Вакарчука, наделив его подтянутым торсом с кубиками, а это еще и награда для фанов группы «Океан Эльзы».

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