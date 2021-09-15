Джастин Бибер намекнул на беременность Хейли

Звездная пара немного спалилася перед фотокамерами

Met Gala — важное событие, к которому ежегодно приковано внимание миллионов людей по всему миру. Как правило, все пытаются детально рассмотреть невероятные наряды звезд. Но иногда стоит внимательнее присмотреться и к поведению тех же селебрити на красном тротуаре события.

Так, например, американской певец Джастин Бибер успел намекнуть на возможную беременность своей жены Хейли. На красном тротуаре Met Gala селебрити положил руку на живот своей любимой перед фотокамерами, но девушка моментально убрала руку. Все это удалось зафиксировать на видео.

Кому-то может показаться, что это мелочь. Но это уже не первый намек на пополнение в семье Бибер за последнее время. Недавно Джастин опубликовал совместный снимок с Хейли в своем Instagram, подписав его «Мама и папа». Но тогда оказалось, что таким образом певец рассказал о том, что у них появился новый домашний любимец ..

Напомним, что Джастин Бибер и Хейли Болдуин поженились в сентябре 2019 года. В одном из интервью Джастин говорил, что количество детей в их браке определять именно Хейли, ведь это ее тело.

Фото: Getty Images

Читай также:

Спадник: Джастин Бибер появится в спецэпизоде «Друзей» в костюме картофеля

Цикличность моды: Гарри Стайлз украл образ Верки Сердючки (ФОТО)