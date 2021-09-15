Саша Пустовит о причине развода: Это был 8 раз, когда я собрала вещи и Какой мой муж мудак

Блогер рассказала, что на самом деле проблемы в отношениях с мужем были уже давно и после первого интервью с Машей Ефросининой у нее возникло много размышлений

Саша Пустовит поделилась, что она пыталась уйти от мужа целых восемь раз.

— В предыдущие разы я не афишировала. А, когда афишировала, то всегда пыталась сгладить, сделать из себя дурочку, типа: «Да так, из-за какао, это все глупости». На самом деле, все очень сложно и очень давно к тому шло, — рассказала Саша.

Блогер решилась рассказать о причине — почему она ушла от мужа в восьмой раз и, как это переросло в решение о разводе. По ее словам, ссориться с мужем они начали еще в поезде, когда ехали с первого интервью Саши домой. Игорь (муж блогерши) очень переживал, что не присутствовал на интервью и, что о нем могут услышать (зрители) что-то плохое. Саша его успокаивала, но это не помогало. К слову, из поезда Саша звонила Маше Ефросининой и просила вырезать несколько моментов из интервью, тогда и сама ведущая поняла, что что-то здесь не так.

По мнению Саши, муж переживал за интервью, ведь ее отношение к нему очень изменилось. Саша начала легче реагировать на ссоры, меньше плакать и стала более спокойной. К тому же, она призналась, что уже давно морально готовилась к тому, что уйдет от Игоря.

— Я даже не помню, как это (решение о разводе) произошло. Мы были в ссоре уже вечером и я пошла смотреть свой любимый фильм, и уснула. Он пришел ночью и, наверное, приставил мой телефон к лицу, чтобы разблокировать его, и начал читать мои переписки с мамой, с подругами. А я как раз пару месяцев назад жаловалась своей подруге, сбросила фотку, где я заплаканная, говорю: «Смотри, какой у меня муж мудак». Она мне — «да, да», — ну это же солидарность женская. И ему стало это неприятно, что я сбросила фотку и написала такое подруге и маме. А я не могу в себе это все держать, я же не выношу это все в Instagram. Но ему это не понравилось, он меня разбудил и началось, — рассказала Саша.

Игорь понимал, что Саша сонная и начал расспрашивать, изменяет ли ему жена и просил доказать, что нет. Далее между парой начались ссоры из-за мамы девушки, из-за подруги. В 4 утра Саша сбежала из дома, ведь устала слушать унизительные слова в свой адрес. Дети остались спать дома, но Саша знала, что муж их не тронет.

Какие ужасные и оскорбительные слова Игорь говорил в ту ночь Саше, она не рассказала, ведь переживает, чтобы это не выглядело так, будто она на него жалуется. Однако все же, стало известно, что муж называл Сашу Пустовит «неблагодарной свиньей» и ничтожеством.

Фото — @sashaabo

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