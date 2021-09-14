Тина Кароль призналась, почему отказалась от алкоголя

Артистка рассказала, как выдерживает по несколько концертов в день

Украинская певица Тина Кароль призналась, что совершенно не употребляет алкогольные напитки. Об этом звезда рассказала в недавнем интервью для издания «Новое время».

По словам артистки, она бы не смогла выдерживать напряженный график, кучу репетиций, тренировок и по несколько концертов в день, если бы позволяла себе алкоголь. Знаменитость выступает за здоровый образ жизни, который исключает алкоголь.

«Нужна трезвость, причем абсолютная. Все эти представления о звездах, море алкоголя и наркотиков — ложные, потому что любой допинг опустошит тебя», — отметила Тина Кароль.

Также певица призналась, что держать себя в прекрасной форме ей помогают ежедневные тренировки Тина Кароль имеет привычку ежедневно просыпаться на восходе солнца и прыгать на скакалке около 40 минут. Кроме этого, артистка придерживается здорового питания, но иногда позволяет себе читмил.

«Я очень редко позволяю себе фаст-фуд или есть на ночь. Какой торт, крем, то такое. Но это не вредные привычки. Это мой отступление от системы. Удовольствие с чувством вины», — рассказала певица.

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