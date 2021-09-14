Солист Twenty One Pilots сообщил о пополнении в семье

Музыкант сделал самый большой сюрприз во время церемонии награждения престижной премии

Солист американской группы Twenty One Pilots Тайлер Джозеф признался, что второй раз станет отцом. И сделал это 32-летний селебрити прямо во время выступления на премии VMA’S Music Awards.

Как оказалось, жена певца Дженна рассказала о том, что в семье станет на одного члена больше, прямо перед выходом Тайлера Джозефа на сцену. Солист группы Twenty One Pilots не мог сдержать эмоций, а потому решил сделать громкое объявление для всех присутствующих.

«Моя жена беременна! У нас будет второй ребенок. Я не хотел сейчас заниматься отправкой сообщений, поэтому я просто скажу эту новость прямо сейчас вам всем», — поделился счастливый отец.

Напомним, что солист группы Twenty One Pilots Тайлер Джозеф и его жена Дженна уже имеют одного ребенка. Их дочь Рози родилась в феврале 2020 года.

Фото: Getty Images

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