Сколько стоит выступление Тины Кароль?

Названа сумма, которую звезда недавно получила за один концерт

Ни для кого не секрет, что украинская певица Тина Кароль является одной из самых высокооплачиваемых артисток Украины. Своими невероятными шоу она покорила тысячи сцен и миллионы человеческих сердец. Поэтому и неудивительно, что одно выступление звезды стоит немаленьких денег. Но точных сумм публично не называли, по крайней мере до этого момента.

В сеть просочилась информация с точной суммой, которую Тина Кароль получила за свое выступление на предстоящем Дне города в Мелитополе 25 сентября. Как выяснилось на сайте электронной закупки Prozorro, выступление звезды будет стоить 388 тысяч гривен.

Известно, что это не самый высокий гонорар Тины Кароль. В 2019 году за час выступления на новогоднем корпоративе певица заработала € 20 тыс, то есть примерно 600 тысяч гривен.

Что тут скажешь? Что популярнее звезда, тем дороже стоит ее выступление.

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