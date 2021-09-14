Дженнифер Энистон рассказала правду о романе с Дэвидом Швиммером

Актриса наконец поставила точку в романтической истории

После выхода специального эпизода сериала «Друзья» единственной темой для обсуждения фанатов стали отношения между Дженнифер Энистон и Дэвидом Швиммерром, которые сыграли Рэйчел и Росса. В спешле актеры признались, что у них были чувства друг к другу в период съемок «Друзей», но они находились в отношениях с другими. После такого заявления всем фанатам захотелось, чтобы эти двое были вместе, потому что экранные Рейчел и Росс были прекрасной парой.

Американские медиа даже стали приписывать роман Дженнифер и Дэвиду. Мол, их чаще замечали вместе в доме актрисы и на общих выходах. Но в тот хэппи энда ждать не приходится. Ведь недавно Дженнифер Энистон прокомментировала свои отношения с Дэвидом Швиммером в интервью PEOPLE.

«Это просто показывает, насколько сильно люди полны надежд на то, что мечты сбываются. Я заинтересована в том, чтобы найти фантастического партнера и просто жить приятной жизнью и веселиться друг с другом. Это все, на что мы должны надеяться. Это не должно быть отражено на камне или в юридических документах », — подытожила Дженнифер.

Фото: Getty Images

Читай также:

Звезды сериала «Друзья» выпустили свой мерч по ситкому

Актрисы сериала «Друзья» затусилы вместе на вечеринке (ФОТО)