Джей Ло и Бен Аффлек: страстный поцелуй на Met Gala перед камерами

В Нью-Йорке состоялся ежегодный бал Института костюма Met Gala 2021

Мероприятие посетили многие звезды Голливуда. Среди них также были певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек, которые теперь снова вместе. Пара вызвала шквал эмоций и обсуждений, ведь наконец они не стыдились показывать свои чувства на публику — Дженнифер и Бен поцеловались при всех через маски. Также они покрасовались перед папарацци.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ben Affleck & JLo (@benniferreboot)

52-летняя певица для выхода в свет выбрала аутфит от Ralph Lauren в ковбойском стиле. 49-летний актер выбрал для мероприятия классический образ — черный смокинг и бабочка.

Фото — Getty Images

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