Журнал Time определил самую влиятельную знаменитость 2021 года

Известное издание составило список влиятельных людей мира

Авторитетный журнал Time назвал самого влиятельного человека в мире в 2021 году по версии пользователей сети.

Оценив ситуацию за этот год, всего голосов люди отдали американской певице Бритни Спирс. Таким образом она возглавила рейтинг влиятельности, получив 4% с 1,8 миллиона голосов. А все из-за судебного процесса об увольнении артистки от опеки ее отца Джейми Спирс.

На втором месте влиятельности в 2021 году оказались медицинские работники, за которых проголосовали 3,1%. Третье место заняли разработчики вакцин от коронавируса — 2,5%. Четвертое место досталось корейскому группы BTS с 2,1%. А пятое место заняла титулованная гимнастка всех времен Симона Байлс с 2% от всех голосов.

Фото: Getty Images

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