Новый каналG.spaceНовости

Журнал Time определил самую влиятельную знаменитость 2021 года

Журнал Time определил самую влиятельную знаменитость 2021 года

Известное издание составило список влиятельных людей мира

Авторитетный журнал Time назвал самого влиятельного человека в мире в 2021 году по версии пользователей сети.

Оценив ситуацию за этот год, всего голосов люди отдали американской певице Бритни Спирс. Таким образом она возглавила рейтинг влиятельности, получив 4% с 1,8 миллиона голосов. А все из-за судебного процесса об увольнении артистки от опеки ее отца Джейми Спирс.

На втором месте влиятельности в 2021 году оказались медицинские работники, за которых проголосовали 3,1%. Третье место заняли разработчики вакцин от коронавируса — 2,5%. Четвертое место досталось корейскому группы BTS с 2,1%. А пятое место заняла титулованная гимнастка всех времен Симона Байлс с 2% от всех голосов.

Фото: Getty Images

Читай также:

Новая жизнь: Бритни Спирс выходит замуж!

В шаге от победы: Отец Бритни Спирс отказался от опекунства над дочерью

новости шоубизнеса шоубизнес Шоумания