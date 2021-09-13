Ким Кардашьян зашила себя в кожу с ног до головы

Селебрити поразила своим шокирующим образом и спровоцировала волну насмешек

Образ американской телезвезды Ким Кардашьян уже вторые сутки обсуждают все мировые СМИ и пользователи в социальных сетях. Речь идет о скандальном кожаном лук, в котором Ким появилась в отеле накануне Met Gala в Нью-Йорке.

Похоже, что Ким Кардашьян решила поразить своим необыкновенным аутфит еще до самого красного прохода Met Gala. Перед отелем селебрити появилась в черном кожаном костюме и Балаклаве от Balenciaga с сумочкой серебряного цвета в руках.

Такой неоднозначный образ жены Канье Уэста вызвал волну хейт, насмешек и мемов пользователей социальных сетей. Кто-то сравнивает Ким с персонажем сериала «Американская история ужасов», кто-то со злодеем из «Хеллбоя», не забыли инстаграмеры и о Веноме и Дарте Вейдер.

Фото: Getty Images

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