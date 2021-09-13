Настя Каменских и Соня Плакидюк на празднике Осадчей: в белом, платке и с декольте

12 сентября телеведущая Екатерина Осадчая отметила с близкими подругами свой День рождения. Среди приглашенных были певица Настя Каменских и фотограф Соня Плакидюк.

По одежде всех приглашенных стало понятно, что на празднике был дресс-код — белый образ. В своем Instagram Настя Каменских показала свой безупречный лук: белые брюки, кофта на пуговицах с соблазнительным декольте. Образ NK вышел страстным и нежным одновременно. А легкий макияж только дополнил его.

— Сегодня один из тех вечеров, когда особенно тепло и хорошо. Спасибо близким за это, — написала NK в публикации.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Что касается фотографа Сони Плакидюк — дресс-код она немного нарушила, надев черное платье, однако с белым нежным воротком и белым платком. В этом образе Соня, как всегда, сохранила свою индивидуальность и стиль.

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