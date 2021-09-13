Настя Каменских и Соня Плакидюк на празднике Осадчей: в белом, платке и с декольте

Настя Каменских и Соня Плакидюк показали свои луки на празднике Осадчей: в белом, платке и с декольте
12 сентября телеведущая Екатерина Осадчая отметила с близкими подругами свой День рождения. Среди приглашенных были певица Настя Каменских и фотограф Соня Плакидюк.
По одежде всех приглашенных стало понятно, что на празднике был дресс-код — белый образ. В своем Instagram Настя Каменских показала свой безупречный лук: белые брюки, кофта на пуговицах с соблазнительным декольте. Образ NK вышел страстным и нежным одновременно. А легкий макияж только дополнил его.
— Сегодня один из тех вечеров, когда особенно тепло и хорошо. Спасибо близким за это, — написала NK в публикации.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Что касается фотографа Сони Плакидюк — дресс-код она немного нарушила, надев черное платье, однако с белым нежным воротком и белым платком. В этом образе Соня, как всегда, сохранила свою индивидуальность и стиль.
Читай также:
Клип Тани Муиньо получил сразу три награды MTV Video Music Awards: это топ
Веном и Карнаж: Кто из звезд Нового канала превратился в киногероев на Comic Con Ukraine 2021?