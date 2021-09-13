Макс Барских закрыл летний сезон двумя супершоу в Киеве (ФОТО)

10 и 11 сентября на самой атмосферной площадке Киева КВЦ «Парковый» состоялись два open air шоу Макса Барских под названием «Bestseller». Оба выступления прошли при полном солдауте и закрыли летний концертный сезон в столице.

Шоу-программа «Bestseller» состояла из лучших хитов артиста, ставших саундтреками к жизни миллионов слушателей по всему миру. Выступлениями в Киеве Барских завершил украинскую часть #NezemnayaWorldTour, которая состояла из 12 концертов, в большинстве своем проходивших на стадионах.

— Два концерта в Киеве пролетели как один миг, оставив в памяти прекрасное послевкусие о летней части тура. Мы проехали 12 городов Украины и в каждом я получил незабываемые эмоции, с которыми вхожу в наступившую осень. В ней, обещаю, будет много интересного и нового, — рассказал Макс Барских.

Читай також:

Личный Boeing 737-800 и перекрытый «Борисполь»: Макса Барских запремьерил клип Just Fly

Макс Барских – «Ночь-проводник»: премьера приквела суперхита «Лей, не жалей»