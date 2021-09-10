TVORCHI — ROAD. Слушать онлайн премьеру альбома

9 треков, которые останавливают в моменте: электронный дуэт TVORCHI, который называют открытием молодой украинской сцены, представил новый альбом под названием ROAD

Победители музыкальной премии YUNA-2020 в номинациях «Группа года» и «Альбом года» TVORCHI презентовали лонгплей, над которым работали последний год. Альбом ROAD — это 9-серийный молодежный роуд-муви, каждый трек которого идеально подходит для путешествий.

Креаторы не перестают экспериментировать: звучание новой пластинки в корне отличается от предыдущей. Все синты музыкальный продюсер и участник дуэта Андрей Гуцуляк синтезировал самостоятельно, а в треках зашифровал звуки улиц и природы, которые записал во время гастролей в разных городах Украины. В песне «Іди сюда» интегрирован звук одесского морского бриза, в Electrify — удары грома, а в Loco — шум деревьев, записанный после выступления в Карпатах.

Главное, к чему артисты призывают в новой пластинке — не жить от цели к цели, а проживать каждый день, наслаждаться своей дорогой.

— Мы живем во время достигаторства, успех стал главным условием для счастья каждого. Кажется, что «заживешь», только когда достигнешь чего-то значительного. А жизнь проходит каждый день. Мы хотим, чтобы наш альбом ROAD остановил вас в моменте, стал саундтреком ваших путешествий. В машине, самолете или в метро включите в наушниках от первого до последнего трека и просто enjoy the ROAD, — рассказали представители группы TVORCHI.

Артисты поделились, что все треки нового альбома построены на эмоциях вокруг отношений, собственных переживаниях и мыслях в этот период, и связаны между собой одним сюжетом.

Первый трек с альбома Falling, который вышел до релиза сразу попал во все музыкальные чарты Украины и вошел в тройку самых популярных треков в стриминге среди всех украинских артистов.

TVORCHI отсняли видео на все 9 треков альбома, которые представят в ближайшее время. Клип на трек Falling, который вышел первым, набрал более миллиона YouTube-просмотров за первые дни после премьеры.

Послушать альбом TVORCHI можно на всех музыкальных площадках тут.

Фото — TVORCHI

Читай також:

MONATIK — «С.О.В.А.»: смотрим долгожданную премьеру клипа!

Брэд Питт и Марго Робби снова закрутили роман