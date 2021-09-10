Прошлой ночью в Сохо: смотреть официальный трейлер

Киностудия Universal представила трейлер фильма «Прошлой ночью в Сохо».

«Прошлой ночью в Сохо»: смотреть трейлер фильма

Фильм рассказывает мистическую историю, которая происходит в Лондоне 60-х годов. Молодая девушка, которая страстно увлекается модой и дизайном, попадает в мечту город. Впоследствии она понимает, что окружающая реальность превращается в жуткое действо … Ужасная правда всплывет наружу и покажет истинные лица людей вокруг.

Главные роли сыграли Аня Тейлор-Джой, Мэтт Смит и Томасина Маккензи. Режиссером выступил Эдгар Райт.

«История« Прошлой ночью в Сохо »зародилась во время многочисленных прогулок по улицам Лондона. Меня восхищала не только его современность, но и эпоха 60-х годов. Это навязчивая идея, которая соединила в себе музыку, моду и, конечно же, кино. Частично на сюжет повлияла моя любовь к драме и триллеров того периода, а также психологические хоррор, позволяющие погрузить зрителя в уникальную путешествие », — рассказал режиссер.

Премьера фильма «Прошлой ночью в Сохо» запланирована на 28 октября 2021 года.

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