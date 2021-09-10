MamaRika — о кризисе в отношениях с Сергеем Середой

Популярная пара переживает новый этап в семейной жизни

Украинская певица MamaRika призналась, что сейчас проходит через сложный этап в отношениях с мужем Сергеем Середой, который стал ведущим «Адской кухни», после рождения их первенца. Всеми деталями звезда поделилась в своем Instagram.

Как рассказала MamaRika, после рождения малыша понятие «мы» стало немного размытым в их браке. Но они радуются своему отцовству и кайфуют от каждого мгновения.

«Ну, по-перше дитина займає 99% нашого часу (враховуючи коліки якщо ви в курсі що це), втома накопичується, і це конкретно давить на психіку. В результаті ми менше часу проводимо разом у всіх сенсах (іф ю ноу вот ай мін))) .Та тут навіть банально побути наодинці із собою не вдається- єдиний варіант це заникатися в ванній і тупо втикати в стелю. Хоча я і цього собі дозволити не можу- б’юті рутін по графіку. Це знаєте, коли в одній руці масажер для дупи, в другій зубна щітка, а в третій погрємуха. По- друге, саме усвідомлення того, що ти більше собі не належиш, і малявка керує життям двох дорослих людей- це потужний удар по тим «двом», якими ми були ще місяць тому…Чи сваримося ми?Само собою, і буває гаряче так, шо я грожуся взяти назад свою фамілію. Тут фіг прослідкуєш хто перший витягує сокиру війни, частенько я перегинаю (про свій моральний стан мабуть напишу окремий пост- тут все взагалі заплутано», — поделилась новоиспеченная мама.

Также MamaRika рассказала, как им с Сергеем Середой удается выходить из микро-кризисов.

«Нас постійно рятує гумор (хоча ви вже в курсі,якщо дивитеся наші сторіз),без нього ну нііііяяяк. Ну і мабуть головне вчасно обійняти свою половину, згадати хто ви один одному, і відпустити все.Час летить так швидко, тому треба бути тут і зараз, і як би не було адськи важко, кайфувати від всього, шо відбувається, і таки знаходити цю хвилинку для «двох», нехай і вже зовсім інших…», — отметила певица.

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