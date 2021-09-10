Диана: смотреть официальный трейлер

История жизни Леди Ди в трейлере бродвейского мюзикла «Диана»
Стриминговий сервис Netflix представил трейлер бродвейского спектакля «Диана: Мюзикл».
«Диана»: смотреть трейлер музикла
Вообще мюзикл «Диана» был поставлен как бродвейских спектакль и предтавлений на сцене еще в 2020 году. Но из-за пандемии его смогли увидеть совсем мало зрителей. Поэтому создатели решили показать свое творение онлайн и сняли постановку без зрителей.
Мюзикл рассказывает историю жизни Ле Ди с момента ее встречи с принцем Чарльзом в последних ее дней.
Главную роль принцессы Дианы сыграла Жанна де Ваал, Чарльза воплотил Рой Хартрампф. Также в мюзикле сыграли Эрин Дэйви в роли Камиллы и Джуди Кайе в роли Елизаветы II. В спектакле звучит музыка и песни клавишника рок-группы Bon Jovi Дэвида Брайана.
Премьера мюзикла «Диана» состоится в Netflix уже 1 октября 2021 года.
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