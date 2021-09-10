Александр Эллерт рассказал, в каких отношениях состоит с Ксенией Мишиной
Юморист рассказал о своих чувствах к актрисе
Автор студии «Квартал 95» Александр Эллерт признался, что до сих пор общается с Ксенией Мишиной. Такое заявление знаменитость сделал в шоу «29 вопросов от Люкс ФМ».
Как утверждает Александр Эллерт, сейчас его отношения с «любимой женщиной» сводятся к тому, что он лайкают ее фото и подписан на нее в Instagram.
«Я скупаю цветы во всех цветочных магазинах. Она, надеюсь, их перепродает. Вот в таких мы отношениях», — заявил Эллерт.
И снова комментарий ничего не прояснил в отношениях Мишиной и Эллерт. До сих пор остается неясным, пара рассталась или просто привлекает к себе внимание.
Напомним, что 16 июля 2021 Мишина опубликовала пост, в котором сообщила о разрыве отношений, не уточнив, о ком идет речь. Но с тех пор совместных фото Ксения и Александр больше не преподавали. Однако, пару часто замечали вместе — то в аэропорту, то на свадьбе друзей. Сама пара своем разводе не комментирует.
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