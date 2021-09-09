«Ты лишь волна»: INGRET представила лирическую новинку (ВИДЕО)

Украинская певица INGRET представляет свой знаковый трек, вышедший после начала независимой вокальной карьеры.

«Ты лишь волна» ─ первый «взрослый» трек артистки, рассказывающий о любви и внутренних переживаниях, завуалированных оберткой саркастического, но не поверхностного повествования. Песня звучит в присущей INGRET стилистике, в которой переплетаются инди и поп-рок. Сингл войдёт в трек-лист нового ЕР певицы.

Премьера песни синхронизирована с премьерой клипа, о котором певица рассказала Новому каналу:

— Над клипом работало несколько режиссеров. Буквально за несколько дней до премьеры мы сняли последние кадры, которые в полной мере отобразили моё внутреннее состояние. Для меня это было очень важно, ведь хотелось, чтобы история была максимально правдивой и искренней. Если бы этот клип вышел год назад, это была бы незавершенная и не целостная история. Фраза «всему свое время» здесь как никогда обрела смысл.

Режиссерами видео выступили: Виктория Кострук, Оля Оборина, а также киевский саунд-продюсер Егор Гавриленко (aka The Lazy Jesus), артист и редактор музыкального издательства Masterskaya Ивана Дорна.

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