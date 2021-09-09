Дженнифер Лоуренс впервые станет мамой!
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Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс беременна первым ребенком. Такую информацию представители звезды подтвердили изданию People.
Известно, что оскароносная актриса несколько месяцев скрывала свое интересное положение, а потому малыша следует ожидать уже скоро. Больше подробностей менеджмент Дженнифер Лоуренс не сообщил.
Напомним, что актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за режиссера Даррена Аронофски в 2019 году. Тогда звезда говорила, что без лишних колебаний согласилась на предложение: «О, это решение далось мне очень легко! Он лучший человек, которого я когда-либо встречала в своей жизни!»
Фото: Getty Images
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