Дженнифер Лоуренс впервые станет мамой!

Селебрити подарит любимому мужу первенца

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс беременна первым ребенком. Такую информацию представители звезды подтвердили изданию People.

Известно, что оскароносная актриса несколько месяцев скрывала свое интересное положение, а потому малыша следует ожидать уже скоро. Больше подробностей менеджмент Дженнифер Лоуренс не сообщил.

Напомним, что актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за режиссера Даррена Аронофски в 2019 году. Тогда звезда говорила, что без лишних колебаний согласилась на предложение: «О, это решение далось мне очень легко! Он лучший человек, которого я когда-либо встречала в своей жизни!»

Фото: Getty Images

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