MONATIK спел с фанатом на концерте: как это было

Мультиартист исполнил мечту одного из самых преданных поклонников

На днях MONATIK дал большой сольный концерт на острове вечеринок – BAKKARA RIVEER PARTY. Самый титулованный поп-исполнитель Украины выступил на уникальной сцене, расположенной прямо посреди Днепра! Артист исполнил как давно полюбившиеся публике хиты, как и премьерные треки, в том числе – «JoMo/Зажигать». Он зарядил зрителей ударной дозой Vitamin D и эндорфинов, научил ловить ритм и подарил море неповторимых эмоций.

На концерте MONATIK в Киеве царил настоящий аншлаг. Несколько сотен его самых преданных поклонников собрались на сцене под открытым небом. Они пели с кумиром в унисон и без остановки танцевали под любимые ритмы. В этот вечер сердца мультиартиста, который недавно получил звание заслуженного артиста Украины, и его фанатов синхронизировались!

Но MONATIK не был бы собой, если бы не устроил для зрителей сюрприз. Так, во время смены треков артист заметил в толпе поклонника, который держал в руках плакат с надписью: «Хочу спеть с тобой!» Долго не раздумывая, певец решил исполнить мечту молодого парня – и пригласил его на сцену. В этот момент публика буквально взорвалась громкими овациями!

Оказалось, смелого фаната MONATIKа зовут Назар, и он давно мечтал спеть с кумиром в дуэте свой любимый трек «УВЛИУВТ». И хотя артист не планировал исполнять эту песню на концерте, с радостью согласился. Во время выступления молодой парень по-настоящему удивил MONATIKа – он знал наизусть не только слова композиции, но и хореографию! Только посмотри, как круто это было:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bakkara River Party (@bakkara_river_party)



Читай также:

Lady Aphina представляет дебютный сингл и клип: кровавый хоррор

The HARDKISS — «7 вітрів»: смотрим клип-гимн активных людей! (Видео)