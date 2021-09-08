Сергей Притула зажег на концерте БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

Наиболее гастролирующая рок-группа украинской сцены сыграл концерт в КВЦ «Парковый», где собралось около 3-х тысяч людей. 31 августа ребята вместе с поклонниками, семьей и друзьями провели последний день лета романтично и с драйвом под открытым небом в центре столицы

Поддержать группу пришли Сергей Притула, Игорь Ласточкин, Ирма Витовская, Gena Viter, Мила Кузнецова, Светлана Вольнова, Иван Марунич, Юлия Карпова, Денис Жупник и многие другие. БЕZ ОБМЕЖЕНЬ сыграли последний концерт в Киеве перед своим большим стадионным шоу на НСК «Олимпийский». В этот вечер музыканты представили самые популярные песни за 20 лет существования группы, а также впервые вживую сыграли новую песню из будущего альбома — «ЛитоКамон».

«Новые песни потихоньку вытесняют старые. Но у нас есть много крутых треков, которые нам хотелось играть давно. «Underground» — песня, с которой началась новая история группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ в 2007 году. Именно эта песня перевезла наша группа из славного и родного для нас Мукачево в Киев. Она начала столичную, киевскую историю группы. Песня, я доказывает, что БЕZ ОБМЕЖЕНЬ — это рок-коллектив. Эта песня напоминает о том, что рок-н-ролл в наших сердцах жил, живет и будет жить. Ее сравнивают с нами, но она наша. Единственная наша англоязычная песня», — делился со сцены Сергей Танчинец.

В течение концерта Сергей Танчинец не уставал шутить с публикой, делился своими мыслями о важности любви в сердцах и неоднократно благодарил украинским защитникам за патриотический подвиг. Когда же БЕZ ОБМЕЖЕНЬ сходили со сцены, люди не уставали кричать «на бис» и ждали возвращения музыкантов.

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