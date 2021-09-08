Ксения Мишина беременна от Александра Эллерта! Актриса ответила на слухи

Появились новые подробности об отношениях актрисы и сценариста

В июле этого года Сеть всколыхнула информация о том, что Ксения Мишина разорвала отношения с Александром Эллертом. Для многочисленных поклонников звездной пары эта новость стала настоящим шоком, они просто не могли поверить, что сказке наступил конец. Но действительно ли все завершилось? Не похоже…

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Мишина (@misha.k.ua)

Спустя несколько недель после новости о расставании Ксения Мишина и Александр Эллерт были замечены в аэропорту, перед отправкой на совместный отпуск на Кипр. Очевидцам даже удалось заснять влюбленных на видео, которое опубликовали в TikTok. С тех пор пользователи Сети начали подозревать, что разрыв отношений Мишиной и Эллерта — всего лишь пиар-ход с целью привлечь к себе побольше внимания.

Хотя на вопросы по поводу этой ситуации звездная парочка продолжает отмалчиваться, их поклонникам уже давно все стало понятно. Более того, не так давно актриса и сценарист побывали на свадьбе близких друзей. Пара не скрывала чувств на публике — и когда Ксения Мишина словила букет невесты, Александр Эллерт страстно ее поцеловал. Миссия «конспирация» провалена, господа!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Мишина (@misha.k.ua)

Поклонники пары были разочарованы игрой, в которую их втянули, но все равно порадовались за своих кумиров. А вскоре принялись рассуждать, не связан ли этот ход с расставанием с грядущим пополнением в семье. Некоторые фаны пришли к выводу, что Ксения Мишина и Александр Эллерт могли таким образом попытаться отвлечь внимание публики от растущего животика актрисы.

Но версии пользователей Сети оказались ошибочными. На днях Ксения Мишина опубликовала в Instagram фото в элегантном черном костюме, состоящем из брюк, пиджака и короткого топа. Актриса оголила животик и доказала всем, что она и Александр Эллерт не ждут пополнения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Мишина (@misha.k.ua)

Читай также:

Lady Aphina представляет дебютный сингл и клип: кровавый хоррор

The HARDKISS — «7 вітрів»: смотрим клип-гимн активных людей! (Видео)