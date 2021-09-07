O.TORVALD – Нету внутри: премьера песни и клипа!

«Нету внутри» — это новый, эмоциональный релиз от украинской рок-группы O.TORVALD. Песня пронизана криком и болью, которую каждый хотя бы раз чувствовал в момент расставания с любимым человеком.

«Наши теплые августы перейдут в сентябри» символизирует переход от беззаботного и легкого лета, к депрессивной и дождливой осени.

— Я искренне считаю, что это одна из лучших наших песен. Мы впервые её презентовали в туре этим летом, и каждый раз были девушки, которые начинали плакать во время исполнения. Да чего уж там скрывать, у всей нашей команды от неё мурашки по коже, — рассказывает фронтмен группы Женя Галич.

Песня о потере и смирении с этой потерей, о том, что ты можешь быть рядом, но тебя больше нету внутри.

Фото — O.TORVALD

Читай также:

Эксклюзив! Uliana Royce представила яркий клип на песню Jump и рассказала, как попасть в тренды ТикТок

The HARDKISS — «7 вітрів»: смотрим клип-гимн активных людей! (Видео)