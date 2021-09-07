Карди Би второй раз стала мамой (ФОТО)

Селебрити родила своему любимому еще одного малыша

Американская реперша Карди Би второй раз стала мамой. У звезды родился мальчик. Об этом заявила сама знаменитость в своем Instagram.

Карди Би опубликовала фото из роддома. На снимке реперша вместе с мужем Offset сидит на больничной койке и держит на руках новорожденного малыша. Как оказалось, второй ребенок звездной пары появился на свет субботу, 4 сентября. Имя мальчика пока не рассекречивают.

Напомним, Карди Би и Offset поженились в 2017 году, аже через год у пары родилась дочь, которую назвали Калчер. Вскоре после рождения дочери пара разошлась. Ходили слухи, что рэпер неоднократно изменял звезде. Но в 2020 году Карди Би и Offset помирились, а позже стало известно о второй беременности селебрити.

Фото: Getty Images

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