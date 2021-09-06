Костя Трембовецкий стал Карнажем, а Богдан Буше – Веномом

Импровизатор и блогер посетили фестиваль Comic Con Ukraine

5 и 6 сентября в Киеве ожили персонажи любимых фильмов, мультфильмов и компьютерных игр. Фестиваль комиксов и косплея Comic Con Ukraine собрал детей, взрослых и даже звезд. Участник Improv Live Show (Новый канал) и герой сериалити «Киев днем и ночью» и блогер Богдан Буше посетили локацию фильма «Веном 2: Карнаж» и перевоплотились в главных персонажей.

– Мне впервые наложили такой грим, – делится Богдан Буше. – В процессе работы на мгновение представил, что действительно перевоплощаюсь в своего любимого персонажа Венома. А вокруг еще и ходят разные Спайдермены, Бэтмены, Торы. Изменилось ощущение реальности: будто попал во Вселенную Marvel. Сначала меня пугали, что будет трудно, кожа может чесаться, но ничего такого не произошло. Не скажу, что суперкомфортно, но две-три часика я спокойно в таком виде проходил. Было очень интересно наблюдать за реакцией людей на мой образ (улыбается).

Для импровизатора Кости Трембовецкого перевоплощение с профессиональным гримом – не впервые.

– Когда моя знакомая училась на гримера, и я был у нее на экзамене моделью для грима средневекового человека, – вспоминает он. – Ей не слишком повезло, честно говоря, у меня нос не особо подходящей формы, щеки не такие, как было нужно. Но, помню, что ей все удалось, и я даже шел домой в этом гриме. «Собирал» удивление людей. На этот раз у меня еще лучше эмоции! Действительно почувствовал себя Карнажем. Хочется сделать злой взгляд, наброситься на кого-то неожиданно и укусить.

На создание масок Венома и Карнажа ушло четыре дня.

– Работала со слепком актеров, чтобы примерно повторить анатомию лица, – говорит художница по гриму Джулия Мельник. – Веном – универсальная накладка, поэтому можно было лепить на любой слепок. Маски сделаны из подручных материалов: латекса, муки, пластмассовых ногтей и клея.

Премьера фильма «Веном 2: Карнаж» в Украине – 14 октября 2021!

Читай также:

Второе пришествие Венома в теле Тома Харди в трейлере фильма «Веном 2: Карнаж»

Звезда «Венома» и «Величайшего шоумена» стала мамой во второй раз