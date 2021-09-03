MONATIK приглашает на концерт под открытым небом

Проведи вечер пятницы в компании самого зажигательного артиста Украины

3 сентября в 20:00 кумир миллионов MONATIK даст масштабный сольный концерт на острове вечеринок – BAKKARA RIVEER PARTY. Самый титулованный поп-исполнитель Украины выступит на уникальной сцене прямо посреди Днепра! Он проведет мастер-класс по ловле ритмов и эндорфинов, и подарит зрителям бурю волнующих чувств и море неповторимых эмоций.

На концерте мультиартист MONATIK исполнит как давно полюбившиеся публике хиты, так и премьерные треки, в том числе – «JoMo/Зажигать». В этот вечер никто не сможет усидеть на своих местах – танцы станут частью всех и каждого. И сердца слушателей MONATIK забьются в унисон!

Концерт MONATIK в Киеве состоится в новом безопасно формате, аналогов которому не существует. Сцена будет расположена на воде – прямо посреди Днепра, а зрительские места – на балконах комфортабельных номеров отеля. Представьте себе: вы с друзьями оторветесь на крутом концерте в личном зале с видом на пейзажи столицы! А для самых преданных фанатов open-air шоу доступны билеты в фан-зону, расположенную на понтоне, прямо у сцены.

Не пропусти грандиозный концерт MONATIK в Киеве!

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