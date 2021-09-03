Маша Ефросинина и Оля Полякова анонсировали совместное шоу на YouTube (ВИДЕО)





Звезды вскоре представят откровенный проект

Украинская телеведущая и интервьюерка Маша Ефросинина и украинская певица Оля Полякова анонсировали выход своего совместного шоу на YouTube. Об этом селебрити сообщили в своих Instagram, опубликовав тизер проекта.

«Скоро, совсем скоро! Вы даже не понимаете, насколько СКОРО. Новый проект #ВЗРОСЛЫЕДЕВОЧКИ с @polyakovamusic на моём ютьюб канале!» — написала Маша Ефросинина под постом.

А в своем посте Оля Полякова объяснила, чего именно стоит ждать от такой смелой коллаборации.

«Мы вместе будем обсуждать наиболее интересные, актуальные и даже неудобные темы. Будет остро, горячо и с юмором», — заинтриговала певица.

Шоу «Взрослые девочки» с Машей Ефросининой и Олей Поляковой будет выходить на YouTube-канале Маши. Не пропусти!

Читай также:

Маша Ефросинина впервые снялась обнаженной: «Нравлюсь себе, как никогда»

Маша Ефросинина – о конфузах в семье: «Муж так смеялся!»